Parçalı Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2024 00:22

Hollanda'dan vatandaşlarına: İsrail'e acil seyahatleri erteleyin

Hollanda hükümeti, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına, "İsrail'e acil olan seyahatleri erteleyin" tavsiyesinde bulundu.

Hollanda'dan vatandaşlarına: İsrail'e acil seyahatleri erteleyin
[Fotograf: Reuters]

Hollanda Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, seyahat tavsiyesi kırmızı olan İsrail-Gazze sınırı ve İsrail'in Mısır, Lübnan ve Suriye sınırları dışındaki İsrail bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncu olduğu belirtildi.

Açıklamada, normalde acil olan seyahatlerin mümkün olduğu anlamına gelen turuncu koduna rağmen, "mevcut durum" nedeniyle İsrail’e yapılacak acil seyahatlerin ertelenmesinin tavsiye edildiği ifade edildi.

İran ile İsrail arasındaki gerilim nedeniyle, İsrail’deki güvenlik durumunun öngörülemediği belirtilen açıklamada, Gazze ve çevresinde ve İsrail ile Lübnan arasındaki bölgede roket, dron ile havan saldırıları yapıldığı kaydedildi.

ETİKETLER
Hollanda İsrail İran
Sıradaki Haber
Hamas, İsrail'in Gazze'de gazetecilere yönelik saldırısını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:34
Hizbullah'dan İsrail'e İHA ile saldırdı
00:21
Hamas, İsrail'in Gazze'de gazetecilere yönelik saldırısını kınadı
00:19
ABD Temsilciler Meclisi'nde yabancılar üzerinde gözetim yetkisi veren tasarı kabul edildi
00:12
Almanya’dan vatandaşlarına “İran’ı terk edin” uyarısı
00:05
Rusya: Son bir haftada Ukrayna'da askeri sanayi ve yakıt enerji unsurlarını vurduk
23:44
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İsrail'in Nasirat Kampı'na girmesiyle Filistinliler, bölgeyi terk etti
İsrail'in Nasirat Kampı'na girmesiyle Filistinliler, bölgeyi terk etti
FOTO FOKUS
Antalya'da teleferik kabininde mahsur kalanları tahliye çalışmaları sürüyor
Antalya'da teleferik kabininde mahsur kalanları tahliye çalışmaları sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ