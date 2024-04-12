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Dünya
AA 12.04.2024 20:26

Lufthansa, Tahran uçuşlarını durdurma kararını 18 Nisan'a kadar uzattı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurma kararını 18 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.

Lufthansa, Tahran uçuşlarını durdurma kararını 18 Nisan'a kadar uzattı
[Fotograf: Reuters]

Lufthansa'dan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da mevcut durum nedeniyle dikkatli bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Değerlendirmenin ardından Tahran'a gerçekleştirilecek ve bu kentten yapılacak uçuşların askıya alınmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, "Yolcuların ve mürettebatın güvenliği, her zaman en önemli önceliktir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Lufthansa'nın yalnızca hükümet değerlendirmelerine dayanarak böyle bir karar almadığı, bunun yerine mevcut güvenlik durumunu kendisi değerlendirip bağımsız olarak karar verdiği vurgulandı.

Lufthansa 10 Nisan'da, Tahran uçuşlarını güvenlik nedeniyle 11 Nisan'a kadar durdurduğunu açıklamıştı.

Lufthansa basın ofisinden 11 Nisan'da yapılan açıklamada da Tahran'a uçuşların güvenlik gerekçesiyle durdurulması kararının 13 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtilmişti.

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