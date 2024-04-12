Hindistan, vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemelerini tavsiye etti

Bakanlıktan seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bölgedeki duruma dikkatin çekildiği açıklamada, Hint vatandaşlarına bir sonraki duyuruya kadar İran ve İsrail'i ziyaret etmemeleri önerisi yapıldı.

Açıklamada, bu ülkelerde yaşayan Hintlerin Büyükelçiliklerle iletişime geçmeleri talep edildi ve bölgedeki vatandaşların güvenlik tedbirleri almaları, ülkede hareketlerini kısıtlamaları tavsiye edildi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.