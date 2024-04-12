Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı

Rusya’nın Orenburg bölgesine bağlı Orenburg kentinden geçen Ural Nehri’nin taşması sonucu yaşanan sel felaketinin etkileri sürüyor.

Orenburg Belediyesinden yapılan açıklamada, nehrin kentten geçen bölümünde su seviyesinin 11 metreyi aştığı belirtildi.

Şehirde tahliyelerin devam ederken, son 24 saatte 9'u çocuk 88 kişinin güvenli bölgelere taşındı.

Orenburg'da su seviyesinin bugün zirve noktaya ulaşması, iki gün sonra ise düşmesinin bekleniyor.

Bölge genelinde 11 binden fazla ev sular altında

Orenburg bölgesel hükümetinden yapılan açıklamaya göre toplam 67 yerleşim yerinde 11 binden fazla ev sular altında kaldı.

Toplam 2 bin 94'ü çocuk olmak üzere 10 bin 739 kişi de tahliye edildi.

Orenburg bölgesinde yer alan ve Ural Nehrindeki barajın patlaması sonucu sular altında kalan Orsk kentinde ise sular çekilmeye devam ediyor.

Kurgan’da su seviyesi yükseliyor

Su seviyesinin yükseldiği bir diğer bölge Kurgan’da ise 6 binden fazla kişi tahliye edildi.

Tümen bölgesindeki iki nehirde de su seviyesinin önümüzdeki günlerde zirveye ulaşacağı belirtildi.