TRT Arabi Muhabiri Berhum: İsrail uyarmadan direkt bizi hedef aldı

Gazze’deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi, İsrail ordusu tarafından tank saldırısına uğradı.

Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı, ameliyata alındı. TRT Arabi muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu.

Saldırı sonrasında TRT Haber'e konuşan Berhum o anları şu sözlerle anlattı:

"Haber hazırladığımız esnada tank topu kameramanımla benim arama düştü. Kalktığımda kameranımın sağ ayağının kopmuş olduğunu gördüm.

İsrail ordusu uyarmadan direkt bizi hedef aldı. Sami Şahada'nın durumu kritik. Kanaması hala durmadı.

"İsrail'in zulmünü gösterdiğimiz için saldırıya uğradık"

Gazze’de olup bitenleri, İsrail'in zulmünü gösterdiğimiz için böyle bir saldırıya uğradık.

Gazeteci olduğumuz halde hedef haline geldik, operasyona herhangi bir zarar vermediğimiz halde hedef olduk.

İsrail ordusu, herhangi bir ön bildirim olmadan direkt bizi vurdu. Gazze’de olup bitenleri, İsrail'in zulmünü gösterdiğimiz için böyle bir saldırıya uğradık.

İsrail, Gazze'de TRT Arabi ekibine saldırdı.



TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum, saldırı anını @trthaber’de anlatıyor. https://t.co/cRqZwW2b8L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 12, 2024

"Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğiz"

Bize ilk defa saldırılmıyor. Şifa Hastanesi'nde de saldırıldı, Gazze'de de yapıldı. Biz gazeteciler olarak üzerimizde mesleki ahlaki sorumluluk var. Bizim insanlara bunu anlatmamız gerekir. Biz gazeteciler olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

Biz Filistinli gazeteciler olarak, medya olarak, bunları açığa çıkarmalıyız. Medya gücü olarak biz her şeyi açığa çıkartmalıyız.

Buradaki herkes hedef haline geldi, bize destek olmaları lazım.