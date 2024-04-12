Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'de 3 gazeteciyi kasıtlı hedef aldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, bugün Nusayrat Mülteci Kampı'nda devam eden saldırılarında gazetecilik görevini yaparken kasten 3 Filistinli gazeteciyi hedef alarak soykırım savaşını devam ettirdiğini ortaya koydu." ifadelerine yer verildi.

Saldırılar sırasında TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh'un İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralandığı bildirildi.

"İsrail, basın yeleği giyen üç gazeteciyi açıkça hedef aldı." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırılar sonucu Şehade'nin bacağının kesildiği ve diğer iki gazetecinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik insan hakları ihlallerinde bulunduğu vurgulanarak, 7 Ekim'den bu yana 140 gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerinden ABD'yi sorumlu tutarken, gazetecilerin görevini yapmaktan saldırılarla alıkonulduğunu ve gerçeğin gizlendiğini belirtti.

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almıştı.