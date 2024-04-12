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Dünya
AA 12.04.2024 15:42

Yahudi işgalciler, Batı Şeria'daki Muğir beldesine baskın düzenleyerek evlere ateş açtı

Yahudi işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah yakınlarındaki Muğir beldesine baskın düzenledi, çok sayıda eve ateş açtı.

Yahudi işgalciler, Batı Şeria'daki Muğir beldesine baskın düzenleyerek evlere ateş açtı

Muğir Beldesi Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Yahudi işgalcinin beldenin doğusundan baskın düzenlediğini söyledi.

Ulya, işgalcilerin çok sayıda eve ateş ettiğini, bölge sakinleriyle aralarında olaylar çıktığını ifade etti.

İşgalcilerin de İsrail güçlerinin korumasında Muğir beldesi girişinde durduğunu kaydeden Ulya, bölgede endişe ve gerginliğin hakim olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 462 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

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