Rusya: İstanbul'daki anlaşma, Ukrayna ile müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin Peskov, bunun ancak diyalog aracılığıyla mümkün olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakerelere hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini belirtti.

Rus ve Ukrayna heyetleri arasında Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde anlaşma hazırlandığını anımsatan Peskov, "O zamandan bu yana geçen iki yılda pek çok şey değişti. Anayasamıza iki yeni bölge dahil edildi (Zaporijya ve Herson). Bu, iki yıl önce yoktu. Bu nedenle vazgeçilemez bazı yeni gerçekler var. Aynı zamanda bu (İstanbul'daki anlaşma), müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir." ifadelerini kullandı.

Peskov, diğer yandan Ukrayna'nın müzakerelere hazır olmadığını söyledi.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak, Ukrayna ile ilgili barış konferansını değerlendiren Peskov, "Çözüm bulma amacıyla Rusyasız forum düzenleme girişimleri, pek rasyonel ve sonuç odaklı sayılamaz." ifadesini kullandı.