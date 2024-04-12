Rusya, Ukrayna'ya 99 askerin cenazesini iade etti

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile savaşta ölen Ukraynalı askerlerin cenazelerinin geri getirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar sonucunda 99 askerin cenazesinin Ukrayna'ya iade edildiği aktarılan açıklamada, ölen 77 askerin Donetsk yönünde, 20 askerin Zaporijya ve 2 askerin de Harkiv yönünde savaşan Ukraynalı askerler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, cenazelerin iadesinin Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliğinde gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

İade edilen cenazelerin kalıntılarının kimlik tespiti için adli tıp kurumlarına gönderileceği, ardından cenazelerin defnedilmek üzere ailelerine teslim edileceği aktarıldı.