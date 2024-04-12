Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.04.2024 14:48

Rusya, Ukrayna'ya 99 askerin cenazesini iade etti

Rusya'nın Ukrayna'ya 99 askerin cenazesini iade ettiği bildirildi.

Rusya, Ukrayna'ya 99 askerin cenazesini iade etti

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile savaşta ölen Ukraynalı askerlerin cenazelerinin geri getirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar sonucunda 99 askerin cenazesinin Ukrayna'ya iade edildiği aktarılan açıklamada, ölen 77 askerin Donetsk yönünde, 20 askerin Zaporijya ve 2 askerin de Harkiv yönünde savaşan Ukraynalı askerler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, cenazelerin iadesinin Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliğinde gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

İade edilen cenazelerin kalıntılarının kimlik tespiti için adli tıp kurumlarına gönderileceği, ardından cenazelerin defnedilmek üzere ailelerine teslim edileceği aktarıldı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
İsrail ordusu TRT Arabi'yi hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:01
Rusya: İstanbul'daki anlaşma, Ukrayna ile müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir
15:22
Ömer Çelik: İsrail'in basın mensuplarını hedef almasını lanetliyoruz
14:50
Manisa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
14:30
Yollarda tatil dönüşü hareketliliği başladı
14:59
İsrail ordusu TRT Arabi'yi hedef aldı
14:08
İtalya'da hidroelektrik santralindeki patlamada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı
NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
FOTO FOKUS
Çakmakla kaçak kontrolü yangınla sonuçlandı
Çakmakla kaçak kontrolü yangınla sonuçlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ