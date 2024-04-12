Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 12.04.2024 20:05

Mescid-i Aksa’da cuma namazı 30 bin kişiyle kılındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da Ramazan Bayramı'nın 3. gününde kılınan cuma namazında 30 bin Müslüman saf tuttu.

İsrail, Gazze Şeridine 189 gündür saldırılarını sürdürüyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinliler Ramazan Bayramı’nın 3. gününde Cuma namazını kılmak için İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren İsrail’in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa’ya koştu.

İsrail güçleri, Batı Şeria'dan gelenlerin Kudüs'e girişlerinde sıkı kısıtlamalar uygularken, çok sayıda Filistinlinin girişine izin vermedi.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamada, İsrail’in kısıtlamalarına rağmen 30 bin Müslümanın Ramazan Bayramı'nın 3. gününde cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldığı belirtildi.

ETİKETLER
Mescid-i Aksa Kudüs Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:27
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı
21:24
İtalya Başbakanı: Avrupa düşük doğum oranı konusunda ciddi yanıtlar vermeli
20:42
ABD: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme tehdidi çok ciddi
20:43
Ambulans uçak kalp rahatsızlığı olan kadın için havalandı
20:45
ABD medyası: İran en geç cumartesi akşamına kadar İsrail'e misilleme yapacak
20:28
Lufthansa, Tahran uçuşlarını durdurma kararını 18 Nisan'a kadar uzattı
İsrail ordusu, Gazze'nin Nasirat Kampı'na saldırılar düzenledi
İsrail ordusu, Gazze'nin Nasirat Kampı'na saldırılar düzenledi
FOTO FOKUS
Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı
Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ