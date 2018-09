İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD barış çağrılarını alaya alıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un Washington'un tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmayı "iki hükümet arasındaki kişisel bir mutakabat" şeklinde nitelemesine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, nükleer anlaşmanın iki hükümet arasındaki kişisel bir mutabakat olduğunu iddia ediyor. Bu yanlıştır. Nükleer anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından güvence altına alınan uluslararası bir anlaşmadır."

US calls JCPOA "a personal agreement between two governments", claiming it “seeks a treaty”. Wrong. It’s an int'l accord enshrined in a UN SC res. Plus, US has violated its treaty obligations too & faces 2 suits at ICJ. Apparently, US only mocks calls for peace. #HaveYouNoShame pic.twitter.com/dao77TUnIb