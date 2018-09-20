Avrupa Parlamentosu'ndan Filistin'e Han el-Ahmer desteği

İsrail’in Filistin topraklarını işgali sonrası Necef Çölü'nden giden Bedeviler tarafından 1952 yılında kurulan Han El Ahmer Köyü, iki büyük İsrail işgal yerleşim biriminin tam ortasında yer alıyor. Bölgede yerleşim yerlerini artırmak isteyen İsrail ise Batı Şeria'yı ikiye bölmek için Han El Ahmer'i yıkmak istiyor.

"Yıkım kararı uygulanırsa İsrail savaş suçu işlemiş olur"

İsrail hukuksuzluklarını sürdürmeye çalışırken, Avrupa Parlamentosu’ndan bir delegasyon, köyü ziyaret etti. Delegasyon üyeleri, yıkım kararının uygulanması durumunda İsrail’in bir savaş suçu işlemiş olacağını belirtti.

"Burası yıkılsa bile, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Avrupa Parlamentosu Filistinle İlişkiler Delegasyonu Başkan Yardımcısı Margrete Auken, “Bugün bu delegasyonla buraya geldik ve buradayız. Çünkü bu küçük köy uzun bir süredir yaptığımız çalışmaların çekirdeğini oluşturuyor. Biz Filistinlileri korumak isterken, bir yandan da iki devletli çözüm vizyonunu ayakta tutmak istiyoruz. Aslına bakarsanız burası yıkılsa bile, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İsrail bununla bizden kurtulacağını zannetmesin" dedi.

"Tüm Filistin bölgelerinde yaşanacak bir etnik temizliğin başlangıcı"

Filistin Devleti Yerleşimciler ve Duvarlarla Mücadele Komisyonu Başkanı Velid Assaf, “Han el-Ahmer’in yıkılması demek, bölgedeki 23 köyün yıkılmasının başlangıcı demektir. Bu köyler yıkılır ise İsrail Kudüs’ü diğer Filistin bölgelerinden tecrit etmiş olacak. Aynı zamanda Batı Şeria’yı da güney ve kuzey olarak ikiye bölmüş olacaklar. Yani Han el-Ahmer’i yıkmak tüm Filistin bölgelerinde yaşanacak bir etnik temiziliğin başlangıcı olacak” dedi.

Filistinliler kararı temyize götürmüştü

Filistinliler köyün yıkılması kararını temyize götürmüştü.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 5 Eylül'de bu temyiz talebini reddetti.

Köyde 180 Filistinli yaşıyor.

Kaynak: TRT Haber