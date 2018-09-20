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Putin, Kalaşnikof'un keskin nişancı tüfeğini test etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kalaşnikof firmasının ürettiği yeni keskin nişancı tüfeğini test etti.

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Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki atış poligonunu ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem yeni geliştirilen tüfekle ilgili bilgi aldı hem de tüfeği bizzat test etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, keskin nişancı tüfeğiyle önce nişan aldı, ardından tetiğe bastı. 600 metreden yaptığı 5 atıştan 3'ünde hedefi tutturdu.

Vladimir Putin, "Yeni program sayesinde ordumuz, benzerlerini taktik ve teknik anlamda geçen en yeni malzeme ve silahları kullanmalı" dedi.

Ülkesinin 2027 yılına kadar sürecek yeni silahlanma programı konusunda da bilgi veren Putin, ürün kalitesinin artacağını vurguladı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tüfek, test, rusya, Putin, Kalaşnikof
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