Dünya Bankası en yoksul kesimin gelir verilerini açıkladı

Dünya Bankası, en yoksul kesimin günlük gelirine dair verileri açıkladı. Yüz milyonlarca kişinin, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak düzeyde parayla yaşımını sürdürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Yüzde 10'luk kesim aşırı düzeyde yoksul

Dünya Bankası’nın son verilerine göre, yerkürede nüfusun yüzde 10’u aşırı düzeyde yoksulluk çekiyor. Yani 736 milyon civarında kişinin günlük geliri 2 doların altında.

Aşırı yoksulluk çekenlerin oranı, düşük gelirli ya da siyasi karmaşa ve çatışmaların pençesindeki ülkelerde yüksek. Özellikle Suriye ve Yemen'de yoksulluk yüksek seviyede. Sahra altı Afrika ülkelerinde yaşayanlar da hayatlarını idame ettiremeyecek seviyede gelire sahip.

Yardımlar BM hedeflerine uzak

Uzmanlara göre, birçok ülke yardım konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) belirlediği hedefin gerisinde.

BM'nin hedefleri ve uygulanan programlar doğrultusunda, geçtiğimiz yıllarda aşırı yoksullukla mücadelede dünya genelinde bazı kazanımlar da elde edildi.

25 yılda 1 milyardan fazla insan aşırı yoksulluktan kurtuldu. Ancak ortaya çıkan bu tabloyla 2030 yılı için belirlenen “Aşırı yoksulluğa son verme” hedefine ulaşılamayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Reuters