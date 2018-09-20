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Güney ve Kuzey Kore liderleri yeniden el ele

Nükleer savaş tehditlerinin odağındaki Kore Yarımadası’nda gerginliğin yerini barış aldı. Güney ve Kuzey Kore liderlerinin samimi görüntüleri, zirveye damgasını vurdu.

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Birlikte ağaç suladılar, volkanik Paekdu Dağı'na çıktılar, hatta el ele tutuştular. 

Güney Kore lideri Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un samimi görüntüleri Pyongyang’daki zirveye damga vurdu.

Moon, Kuzey Kore halkına hitaben konuşma yapan ilk Güney Kore Devlet Başkanı oldu. Konuşmasında iki ülkenin savaştan önceki gibi "bir olması" gerektiğini vurguladı.

Nükleerden arındırma için adım atıldı

3 gün süren zirvede bir dizi önemli karar alındı. Liderler, Kore Yarımadası’nı barışın hüküm sürdüğü bir yere dönüştürme konusunda anlaştı. 

Zirve bildirisinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması için harekete geçeceği vurgulandı.

Buna göre, Dongchang-ri bölgesindeki test alanı ve füze fırlatma rampası kapatılacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zirve, Kuzey Kore, güney kore, Kore yarımadası
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