Trump'tan İspanya'ya "göçmenlere karşı duvar" önerisi

El Pais'in haberine göre İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Haziran ayında ABD'yi ziyareti sırasında Trump'ın kendisine İspanya'nın Sahra çevresine duvar örmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Habere göre Borrell, Trump'ın önerisinden geçen hafta Madrid'deki bir etkinlik sırasında söz etti ve bu stratejiye katılmadığını dile getirdi. ABD Başkanı Trump'ın, İspanya Dışişleri Bakanı'na "Sahra ile sınır, bizim Meksika ile sınırımızdan daha büyük olamaz" dediği de iddia edildi.

"Göçmen sorunu parayla çözülmez"

Söz konusu etkinlikte, Avrupa'daki göçmen sorununa da değinen Borrell'in, "Göçmen sorunu para ile çözülmez, duygusal bir sorun. Avrupalı toplumlar, belirli bir orandan fazla göçmeni içine alacak bir yapıya sahip değil. Özellikle de bunlar Müslüman ise" görüşünü savunduğu belirtildi.

İtalya'ya eleştiri

Sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisi'nin üyesi olan Borrell'in, göçmen konusunda mevcut İspanyol hükümetinin İtalya, Macaristan ve Polonya'daki hükümetlerden daha ılımlı olduğuna dikkat çektiği ve "Göçmen sorununu Salvini'nin yöntemiyle çözmeyeceğiz" diyerek, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmen karşıtı politikalarını eleştirdiği kaydedildi.

Afrika kıtasının kuzeybatısında yer alan Sahra bölgesinde egemenlik hakkı olmayan İspanya, Fas toprakları üzerinde bulunan Ceuta ve Melilla kentlerini egemenliği altında tutuyor. İspanya'nın 2013 yılında Ceuta ve Melilla kentlerindeki Fas sınırını yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde dikenli tellerle örmesi ve bunun ölümlere yol açması, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve bazı AB kurumları tarafından eleştiriliyor.

Trump, seçim kampanyası sırasında yaklaşık 3 bin 150 kilometre olan ABD-Meksika sınırına kaçak göçü önlemek için duvar örme vaadinde bulunmuştu.

Kaynak: AA