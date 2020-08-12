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Irak'ta 57 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 5 bin 588'e yükseldi.
Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 salgınında son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 441 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 588'e, vaka sayısı da 160 bin 436'ya çıktı.
Ülkede COVID-19 teşhisi konulan 2 bin 439 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 114 bin 541 oldu.
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