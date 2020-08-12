Acil servis birimleri, trenin raydan çıktığı Abedrdeenshire hattında çalışmalara başladı.

Olay yerine hava ambulansı da dahil olmak üzere 30 acil durum aracının gönderildiği bildirildi.

Kaza yerinden dumanların yükseldiği görüldü.

Can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmazken İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, kaza için "son derece ciddi bir olay" ifadesini kullandı.