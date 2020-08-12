Haber Giriş: Kaynak: İHA
İskoçya’da tren raydan çıktı: Gökyüzünü duman kapladı
İskoçya'nın Stonehaven bölgesinde bir tren şiddetli yağışlar sonucu raydan çıktı.
Acil servis birimleri, trenin raydan çıktığı Abedrdeenshire hattında çalışmalara başladı.
Olay yerine hava ambulansı da dahil olmak üzere 30 acil durum aracının gönderildiği bildirildi.
Kaza yerinden dumanların yükseldiği görüldü.
Can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmazken İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, kaza için "son derece ciddi bir olay" ifadesini kullandı.
Etiketler: Tren kazası iskoçya trenSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:43
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