Sivil toplum kuruluşu Güney Yoksulluk Hukuku Merkezi (SPLC) tarafından hazırlanan raporda yapılan güncellemeye göre, 25 Mayıs’tan bu yana aralarında 100 yıllık anıtların da bulunduğu 40 sembol tamamen kaldırılırken, 5 sembol kamusal alanlardan başka yere taşındı.

Ayrıca 14 Konfederasyon sembolü yeniden isimlendirildi.

SPLC'ye göre Amerika Konfedere Devletleri'nin siyasi ve askeri figürlerine ait heykel, park, yol ve okul isimlerinin bulunduğu 1800'ün üzerinde çeşitli simge halen ülke genelindeki kamusal alanlarda bulunuyor.

Virginia eyaletine bağlı Richmond şehrinin Belediye Başkanı Levar Stoney, temmuz başında, Floyd'un mayıs ayında polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi ile ülke çapında ve kentte düzenlenen ırkçılık karşıtı protestoların ardından, Konfederasyon dönemi figürlerine ait heykellerin derhal kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Konfederasyon heykelleri

ABD'de İç Savaşın kaybeden tarafı olan Konfedere Devletler'in siyasi ve askeri figürlerine ait heykellerin kamusal alanlarda yer almaya başlaması, 19. yüzyıl ortalarına denk gelmişti.

Bu dönemin ilk heykeli, Richmond eyaletinde 1862'de dikilen Robert E. Lee heykeli olmuş, ardından Güney eyaletlerinin birçoğunda dönemin siyasi ve askeri figürlerinin heykelleri kamusal alanlarda yer bulmuştu.

Floyd'un öldürülmesinin ardından ülke çapında gelişen ırkçılık karşıtı protestolarda kölelik dönemini onurlandıran ve ırkçılığı çağrıştıran Konfederasyon heykel ve sembollerini kaldırılması çağrıları yapılmıştı.