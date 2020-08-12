Çemodanova yaptığı açıklamada, protestocuların dün gece ülke genelinde başta başkent Minsk olmak üzere 25 yerleşim biriminde gösteri yaptığını kaydetti.

Göstericilerin düzeni sağlayan güvenlik güçlerine karşı koyduğunu ve toplu taşıma araçlarının hareketini engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğunu belirten Çemodanova, “İzinsiz gösterilere katıldıkları için binden fazla kişi gözaltına alındı.” ifadelerini kullandı.

Belarus Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, gece göstericiler ile polis arasında yaşanan olaylarda 51 kişi ve 14 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı kaydedildi.

Hafta sonu düzenlenen seçimi kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun oyların yüzde 80,23'ünü alarak kazandığının açıklanmasının ardından muhalefet yanlıları seçime hile karıştığı iddiasıyla sokaklara çıkmıştı.

Protestocular, polis müdahalesine rağmen pazar gecesinden bu yana eylemlerini sürdürüyor.