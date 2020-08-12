Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 36 kişi yaşamını yitirdi, 1569 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Suudi Arabistan'da virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 269'a, vaka sayısı da 293 bin 37'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, hastalığı yenenlerin sayısının da 2 bin 151 artışla 257 bin 269'a ulaştığını açıkladı.