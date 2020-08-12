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Suudi Arabistan'da son 24 saatte 36 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 3 bin 269'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 36 kişi yaşamını yitirdi, 1569 yeni vaka tespit edildi.
Böylece Suudi Arabistan'da virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 269'a, vaka sayısı da 293 bin 37'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığı, hastalığı yenenlerin sayısının da 2 bin 151 artışla 257 bin 269'a ulaştığını açıkladı.
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