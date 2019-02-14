Diyala Sağlık Dairesinden yapılan yazılı açıklamada bebeklerin, Betül Eğitim ve Araştırma Hastanesinde normal doğumla dünyaya geldiği ifade edildi.
Açıklamada, Irak'ta daha önce yediz doğumuna rastlanmadığı belirtildi.
Kaynak: AA, İHA
Irak'ın Diyala kentinde yaşayan bir kadın, 6'sı kız 1'i erkek yediz bebeklerini dünyaya getirdi.
Diyala Sağlık Dairesinden yapılan yazılı açıklamada bebeklerin, Betül Eğitim ve Araştırma Hastanesinde normal doğumla dünyaya geldiği ifade edildi.
Açıklamada, Irak'ta daha önce yediz doğumuna rastlanmadığı belirtildi.
Kaynak: AA, İHA