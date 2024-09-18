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Dünya
AFP 18.09.2024 07:43

İnsan vücudunda 3 bin 600 gıda ambalajı kimyasalı bulundu

Bilim insanları, gıda ambalajı veya gıda hazırlığı sürecinde kullanılan 3 bin 600'den fazla kimyasalın insan vücudunda tespit edildiğini, bunların bazılarının sağlık açısından tehlikeli olduğunu, diğerleri hakkında ise çok az bilgi bulunduğunu açıkladı.

İnsan vücudunda 3 bin 600 gıda ambalajı kimyasalı bulundu

Zürih merkezli Gıda Ambalajı Forumu Vakfı'ndan Dr. Birgit Geueke, bu kimyasallardan yaklaşık 100 tanesinin insan sağlığı için "yüksek risk" oluşturduğunu belirtti. Bilinen zararlı kimyasallar arasında PFAS ve bisfenol A bulunuyor. Her iki kimyasal da yasaklanma sürecinde.

Gıda ambalajında kullanılan bazı kimyasalların insan vücuduna gıdayla birlikte nasıl geçtiği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Geueke, bu kimyasalların ambalajdan yiyeceğe geçebildiğini, ayrıca üretim süreçlerinden de kaynaklanabileceğini ifade etti.

Daha önce 14 bin gıda temaslı kimyasal (FCC) kaydeden araştırmacılar, biyomonitoring veritabanlarında yaptıkları incelemeler sonucunda 3 bin 601 kimyasalın insan vücudunda tespit edildiğini buldu.

Geueke, bu kimyasalların sadece gıda ambalajından geçmediğini, farklı maruziyet kaynaklarının da mümkün olabileceğini dile getirdi.

PFAS ve bisfenol A gibi kimyasallar, son yıllarda insan vücudunun çeşitli bölgelerinde tespit edilmiş ve sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmişti.

Ayrıca hormon bozucu etkileri olduğu bilinen ftalatlar ve daha az bilinen oligomerler de bu kimyasallar arasında yer alıyor.

Geueke, bu kimyasalların sağlık üzerindeki etkilerinin hala belirsiz olduğunu, özellikle plastik üretimi yan ürünleri olan oligomerler hakkında çok az kanıt bulunduğunu ifade etti.

Ancak, kimyasalların birbirleriyle etkileşime girerek daha büyük riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Çalışma, Avrupa Birliği'nin PFAS ve bisfenol A'nın gıda ambalajında kullanımını yasaklamaya yönelik son aşamalarda olduğunu belirtti.

Araştırma, "Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology" dergisinde yayımlandı.

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