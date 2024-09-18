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Dünya
AA 18.09.2024 07:30

Rusya: Meta'nın Rus medya kuruluşlarını yasaklama kararı kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın Rus medya kuruluşlarını yasaklama kararının olumsuz ve kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu, Meta ile ilişkilerimizi iyileştirme ihtimalini zorlaştırıyor." dedi.

Rusya: Meta'nın Rus medya kuruluşlarını yasaklama kararı kabul edilemez

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Meta'nın Rus medya kuruluşlarını platformlarında yasaklama kararını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:

"Meta bu eylemlerle kendisini itibarsızlaştırıyor. Rus medyasına yönelik bu tür seçici eylemler kabul edilemez. Bunu son derece olumsuz bir karar olarak değerlendiriyoruz. Elbette bu, Meta ile ilişkilerimizi iyileştirme ihtimalini zorlaştırıyor."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 binin üstüne çıkaran kararname imzalamasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, "Bu karar, sınırlarımız boyunca ülkemize yönelik tehditlerden kaynaklanıyor. Bunun nedeni batı sınırlarındaki aşırı derecede düşmanca durum, doğu sınırlarındaki istikrarsızlık. Dolayısıyla bu durum önlemlerin alınmasını gerektiriyor." diye konuştu.

Meta'nın Rus medyasına getirdiği yasak

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, "dış müdahale faaliyetleri" gösterdikleri gerekçesiyle haber ajansı Rossiya Segodnya ve devlet kanalı RT dahil bazı Rus medya kuruluşlarını platformlarından yasakladığını bildirmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, aralarında RT'nin de olduğu Rusya'ya bağlı bazı medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarını, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamış ve bu kapsamda yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 13 Eylül'de yabancı ülkelerde "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerde bulunduğu ve Ukrayna'daki savaşında Moskova yönetimine önemli ölçüde destek sağladığı gerekçesiyle Rus devlet kanalı RT ile bağlantılı 3 kurum ile 2 kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.

ABD istihbaratı, ülkede 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kurumları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna varmış, Moskova ise seçimlere müdahale iddialarını reddetmişti.

Rus mahkemesi, Mart 2022'de Facebook ve Instagram'ı aşırılık yanlısı olarak tanımlayarak, çatı kuruluşları Meta’nın faaliyetlerini yasaklama yönünde karar almıştı.

Rusya Adalet Bakanlığı da Kasım 2022'de Meta'yı aşırılıkçı örgüt listesine dahil etmişti.

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