İsrail medyası: Netanyahu çağrı cihazlarının patlamasına onay verdi

İsrail haber sitesi Walla'nın haberine göre , İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu hafta başında üst düzey bakanlar ve istihbarat şefleriyle yaptığı güvenlik istişareleri sırasında Lübnan'da kablosuz iletişim cihazlarının patlatılmasına onay verdi .

İnternet sitesi, ismi açıklanmayan üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırarak yaptığı haberde, 10 kişinin ölümüne, 200'ünün ağır olmak üzere yaklaşık 3 bin kişinin yaralanmasına neden olan Lübnan'daki patlamaların arkasında İsrail'in olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun danışmanı Topaz Luk'un, saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğuna dair imada bulunan ve artık silinmiş olan sosyal medya paylaşımı hakkında yorum yapmadı.

Walla'ya göre operasyon "Hizbullah'ın askeri komuta ve kontrol sisteminin önemli bir bölümünü etkisiz hale getirdi."

İsrailli yetkililer, "Kuzey sınırında önemli bir tırmanış yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunun farkında olduklarını" belirterek, İsrail ordusunun "Hizbullah'ın geniş çaplı bir yanıt vermesine karşı yüksek alarmda" olduğunu söyledi.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da dün Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.