Lübnan: İsrail'in çağrı cihazlarını patlatarak düzenlediği saldırı savaş suçudur

Hachem, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin düzenlenen acil oturumda konuştu.

İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden saldırılarına aynı zamanda sertleşen söylemlerin de eşlik ettiğine dikkati çeken Hachem, İsrail'in uluslararası hukuk, BM kararları ve insan haklarını ihlal ettiğini kaydetti.

Hachem, İsrail'in bugün düzenlediği "siber saldırının" binlerce kişinin yaralanmasına ve aralarında küçük bir kız çocuğu dahil 10 kişinin ölmesine yol açtığını belirterek, "Bu saldırı savaş suçudur." vurgusunda bulundu.

Saldırının çok ciddi olduğunu kaydeden Hachem, aynı zamanda bölgede çatışma ve panik halini de tetiklediğini ifade etti.

Hizbullah 10 mensubunun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden konuya ilişkin bir dizi açıklama yaptı.

Açıklamalarda, 10 Hizbullah üyesinin daha yaşamını yitirdiği ifade edilirken, ölenlerin isimleri ve doğum tarihleri şu şekilde sıralandı:

Necib Abdulhuseyn Aladdin “Ali Mazlum” (1991), Hasan Muhammed Yasin “Yamin” (1986), Hüseyin Ahmed Menteş “Salah” (1994), Muhammed Zekeriya Abbas “Haydara” (1986), Abbas Bilal Munim "Mirza Mehdi" (1996), Muhammed Mehdi Ali Ammar “Zülfikar” (1985), Hüseyin Ali Aladdin “Zekeriya” (1989), Hüseyin Eyyub Fakih “Bakır” (1988), Abbas Fadl Yasin “Ebulfadl” (1993) ve Mehdi Abbas Semhat “Cevad Matuk” (1995).

Hizbullah, dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, iki mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Hasan Ahmed Muhammed ile Yusuf Madi'nin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Muhammed ile Madi'nin nerede ve hangi sebeple öldüklerine ilişkin ise bilgi verilmemişti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 453'e çıktı.

İran'dan kınama

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani ise İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik "saldırı ve terör faaliyetlerinin" aralarında İran'ın Beyrut Büyükelçisi de dahil binlerce kişinin yaralanmasına yol açtığını kaydetti.

"Söz konusu sabotaj ve terör faaliyetini en güçlü şekilde kınıyoruz." diyen İravani, İsrail'in suçlarının hesabını vermek zorunda olduğunu dile getirdi.

İravani, "Uluslararası toplumun bu savaş makinesini durdurmak için daha kaç kadın ve çocuğu öldürmesi lazım?" sorusunu yöneltti.

Diğer taraftan İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Lübnan'da birçok çağrı cihazını patlaması sonucu İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Emani'nin tedavi gördüğü ve durumunun iyi olduğu bildirildi.