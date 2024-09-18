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Dünya
Independent 18.09.2024 07:34

İki sincap trendeki yolculara saldırdı, sefer iptal oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da Surrey'den Gatwick Havalimanı'na gitmekte olan bir tren, iki sincapın vagona binerek yolculara saldırması üzerine iptal edildi.

İki sincap trendeki yolculara saldırdı, sefer iptal oldu

Sabah 08.54'te Reading'den hareket eden Great Western Railway (GWR) trenine 09.47'de Surrey'in Gomshall köyünde binen sincaplar, kısa sürede vagonda panik havası yarattı.

Trenin kondüktörü, sincapların daha fazla ilerlemesini önlemek için vagonda barikat kurmaya çalıştı.

Görgü tanıkları, sincapların arka vagona girdikten sonra yolculara saldırdığını ve herkesin diğer vagonlara kaçtığını ifade etti.

Kondüktör, sincapların diğer vagonlara geçmesini engellemek için vagon kapılarını kilitledi.

Tren Redhill İstasyonu'na ulaştığında, personelin sincapları çıkarmak için yaklaşık yarım saat boyunca süpürge ve fıstık kullandığı, ancak başarılı olamadıkları bildirildi.

Sonunda, seferin iptal edilmesine ve trenin Reading'e geri dönmesine karar verildi. Bu durum bazı yolcuların uçuşlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

GWR sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "08.54 Reading-Gatwick seferinin, Gomshall'da biletsiz iki sincap tarafından kuralları ihlal ettikten sonra Redhill'de iptal edildiğini doğrulayabiliriz. Sincaplardan biri trenden inmeyi reddettiği için tren Reading'e geri döndü ve bu hikaye sona erdi." dedi.

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