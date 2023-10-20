Açık 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2023 03:32

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail 600 bin insanı temiz susuz bıraktı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 11 Ekim'de Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını duyurdu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail 600 bin insanı temiz susuz bıraktı

HRW'nin, X sosyal platform hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukasıyla Filistinli çocukları ve diğer sivilleri büyük bir risk altında bıraktığı kaydedildi.

İsrail'in 11 Ekim'de Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığı aktarılan açıklamada, su, yakıt ve elektrik girişine izin vermemenin insanların hayatlarını tehlikeye attığı ifade edildi.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Biden’ın İsrail’e desteğine tepkili
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Biden’ın İsrail’e desteğine tepkili

Açıklamada, İsrail'in hukuksuz Gazze ablukasının çocuklar için ölümcül olduğu kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini belirtmişti.

ETİKETLER
İnsan Hakları İzleme Örgütü Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Filistin'de büyükelçilik açacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:08
Günlük kiralık evlere düzenleme TBMM Genel Kurulunda
04:56
Hafriyat kamyonu polis aracına çarpıp kaçtı: 2 polis yaralı
04:45
İzmir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
05:09
Biden'dan İsrail'e destek: Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım
04:05
Heniyye: Gazze'ye dönük saldırılar bölgesel savaşa dönüşebilir
03:27
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Filistin'de büyükelçilik açacağız
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
FOTO FOKUS
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Biden’ın İsrail’e desteğine tepkili
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Biden’ın İsrail’e desteğine tepkili
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ