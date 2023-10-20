Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Biden’ın İsrail’e desteğine tepkili

ABD yönetminin İsrail'e desteği biliniyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını artırdığı ve bölgesel gerginliğin arttığı bu dönemde Washington'un İsrail'e her zamankinden büyük destek verdiği üzerinde herkes hemfikir.

İsrail bombardımanı sebebiyle Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de binlerce Filistinli can verdi, şimdiye kadar 1 milyondan fazlası yerinden edildi.

Tüm dünyada infial yaratan İsrail saldırılarına karşın Washington'un açıklamaları, İsrail'e resmi ziyaretleri ve askeri gövde gösterisi ile İsrail'e tam destek vermesi Amerikalı Müslümanların tepkisini çekiyor.

ABD'nin en büyük ve organize Müslüman Teşkilatı olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, TRT Haber'e özel demecinde Washington'un politikalarından duydukları rahatsızlığı ve 11 Eylül sonrasından bile daha çok kuşatma altında hissettiklerini anlattı.

"ABD yönetimi İsrail'i körü körüne destekliyor"

CAIR Başkanı Nihad Awad, Filistin kökenli Amerikalı. Ailesi İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 1948'den bu yana mülteci konumunda. Tıpkı milyonlarca Filistinli gibi.

Filistin'de ve Gazze'de akrabaları olan Nihad Awad Amerika'nın en büyük Müslüman Teşkilatı olan CAIR'in Başkanı.

ABD Başkanı Biden'ın, yönetiminin ve Kongre'nin İsrail'e koşulsuz desteğine tepkili olan Nihad Awad "Amerikan yönetimi İsrail'in suçlarını körü körüne, isteyerek destekliyor, onları silahlandırıyor, tedarik ediyor, savunuyor ve yaptıklarını mazur görüyor." diyerek ABD'deki Müslümanlar adına tepkisini dile getirdi.

"Biden İsrail'in savaş suçlarına ortaklık ediyor"

ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e yeşil ışık yakarak savaş suçlarının suç ortağı ortağı olduğunu belirten Awad "Kendini Siyonist ilan eden ve 1996'da ABD senatörü iken İsrail olmasaydı ve İsrail'i icat etmemiz gerektiğini söyleyen bir başkanımız var. Bu, Biden'ın bu bölgeyi bir proje olarak ele aldığı anlamına geliyor. Yerli halkı bölgeden uzaklaştıran, onların toprak üzerindeki tarihi haklarından mahrum bırakan bir proje" sözleriyle İsrail'in amacının bölgeyi Filistinliler'den arındırmak olduğunu dile getirdi.

"Yeni bir Nakba'nın işaretlerine tanık oluyoruz"

ABD Başkanı Biden'ın, Filistinlilerin mülteci olmalarını kolaylaştıran adımları desteklediğini belirten Nihad Awad, "Başkan Biden liderlikten, devlet adamlığından yoksun. Yeni bir Nakba'nın daha işaretlerine tanık oluyoruz. Yerli halkın, yani biz Filistinlilerin mülteci olmalarını kolaylaştıran herhangi bir güç ve ülke, yerli halka yönelik etnik temizlik, nüfus azaltma ve yerli halka karşı işlenen bu savaş suçlarının suç ortağıdır" dedi.

Awad Filistin'de iki devletli çözümü desteklediğini belirten Biden'ın samimi olduğunu göstermesi için yasadışı Yahudi yerleşimcileri uzaklaştırması gerektiğini belirterek, "Ancak ne yazık ki, Filistinlilere karşı bu adaletsizliğe yardım etmek için vergi mükelleflerimizin milyarlarca dolarını kötüye kullanan ikiyüzlü Batı ve ikiyüzlü ABD hükümeti" diyerek Beyaz Saray ve Kongre'yi eleştirdi.

"11 Eylül saldırıları sonrası dönemden bile daha çok kuşatma altında hissediyoruz"

TRT Haber'e özel demeç veren Nihad Awad, ABD yönetimi, Kongresi ve medyasının İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ele alış biçimini sert eleştirdi.

Filistin karşıtı söylemler yüzünden Chicago'da 6 yaşındaki Filistinli Müslüman bir çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğünü ve annesinin yaralandığını hatırlatan Awad bu saldırının Müslüman karşıtı söylemlerin artmasından kaynaklandığını söyledi.

Awad "Başkan Biden'ın, seçilmiş temsilcilerin çoğunun ve medyanın sürekli tekrarladığı Müslüman karşıtı söylem ve Filistinlilerin insanlık dışı gibi gösterilmesi, İsrail’in Filistinlilere yönelik yalanlar ve asılsız söylentilerinin çürütülmesine karşın sürekli tekrarlanması, Amerikalı Müslümanlar ve Filistinli aileler için düşmanca ve tehlikeli bir ortam yarattı" ifadelerini kullandı.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi CAIR Başkanı Awad, kendilerine gelen yasal yardım, tavsiye ve destek taleplerinin arttığını belirterek "İşyerlerinde, okullarda ve topluluklarda birçok kişiye hukuki destek sağlayarak durumu takip ediyoruz" ifadeleriyle Amerikalı Müslümanların endişeli olduğunu söyledi.

"Biden Amerikalı Müslümanların desteğini kaybediyor"

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad Amerikalı Müslümanlar olarak 11 Eylül sonrası dönemden bile daha çok kuşatma altında hissettiklerini belirterek "Hatırlıyorum o günleri; 11 Eylül’den sonra ABD yönetimi harekete geçti. Beyaz Saray'dan, senatörlerden, pek çok topluluktan, eyalet liderlerinden destek telefonları aldım. Bugün ise hiçbir şey duymuyoruz. Aslında hükümet ve seçilmiş yetkililer yangını körüklüyor ve bu, ABD için çok tehlikeli. ABD Başkanı’nın yerli halkı boyunduruk altına alan, ikinci sınıf muamelesi yapan, kendi ülkesindeki insanları yok eden, çocuklarını, ailelerini öldüren, hastanelerini, okullarını, camilerini ve kiliselerini bombalamak için askeri gücü kullanan ayrımcı zihniyeti desteklemesi dünya için çok tehlikelidir. Bunları zihnimize kaydediyoruz. Başkan Biden'ın Amerikan Müslüman toplumunun ona seçim için verdiği siyasi desteği kaybettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'a yerleştiğinde İslamofobi ve Antisemitizm mücadele amaçlı komite kurdu. Amerikalı Müslümanlar da Biden'a 2020 başkanlık seçiminde destek vermişti.

Her ırktan ve dinden insanın birlikte yaşadığı ve Avrupa'dakinin aksine büyük çapta nefret suçunun yaşanmadığı ABD'de özellikle Biden yönetiminin İsrail'e koşulsuz destek mesajları Müslümanlar'da endişeye sebep olmuş durumda.