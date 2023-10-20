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Dünya
AA 20.10.2023 01:06

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden İsrail'in kilise saldırısına kınama

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıyı kınadı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden İsrail'in kilise saldırısına kınama

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Gazze Şehri'ndeki kilise binalarından birini hedef alan İsrail saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim yerlerini bombalaması sonucu evlerini kaybeden çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum vatandaşları korumak için sağlanan barınakların yanı sıra kiliselerin ve onlara bağlı kurumların hedef alınmasının göz ardı edilemeyecek bir savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.

Patrikhanenin ve diğer kiliselerin, Baptist Hastanesi, okullar ve diğer sosyal kurumların tesis ve barınaklarına açık bir şekilde saldırılmasına rağmen, ihtiyaç sahibi insanlara yardım, destek ve barınma sağlama şeklindeki dini ve ahlaki görevlerini yerine getirmeye devam etmekte kararlı olduğu aktarıldı.

İsrail Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var
İsrail Gazze'de kilise vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in sivillerin bulunduğu bu kurumların boşaltılması yönündeki taleplerinin devam ettiği ve bu konuda kiliselere uygulanan baskıların olduğu bir dönemde bile patrikhanenin dini ve ahlaki görevini sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, patrikhanenin, savaş ve barış zamanlarında ihtiyaç duyulan her şeyin sağlanması konusunda dini ve insani görevinden vazgeçmeyeceği ifade edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurmuştu.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarılmıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

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