Açık 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2023 03:24

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Filistin'de büyükelçilik açacağız

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından Ramallah'ta büyükelçilik açacağını açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Filistin'de büyükelçilik açacağız

Petro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan ve Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Büyükelçilerle görüşmesinden sonra Ramallah'ta elçilik açacağını belirten Petro, "İki bağımsız ve özgür devletin önünü açacak bir uluslararası barış konferansına ulaşma konusundaki tutumumu ifade ettim. Barış içinde yaşaması gereken ve bu haklara sahip İsrailli ve Filistinli çocuklara dayanışmamı vurguladım. Gazze'ye insani yardım taşıyan bir uçak göndereceğiz. Kolombiya, büyükelçiliğini Filistin Ramallah'ta açacak." ifadelerini kullandı.

Petro'dan Filistin'e destek

Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Kolombiya Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail ordusu: 3 Hizbullah üyesini hedef aldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:38
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail 600 bin insanı temiz susuz bıraktı
03:17
İsrail ordusu: 3 Hizbullah üyesini hedef aldık
03:05
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Biden’ın İsrail’e desteğine tepkili
01:08
Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden İsrail'in kilise saldırısına kınama
00:22
ABD Senatosu'ndan İsrail'e tam destek
00:08
Selçuk Bayraktar: Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
FOTO FOKUS
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Biden’ın İsrail’e desteğine tepkili
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Biden’ın İsrail’e desteğine tepkili
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ