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Dünya
AA 27.03.2025 20:16

İngiltere'deki çevreci grup artık ünlü tablolara çorba fırlatmayacak

İngiltere'de iklim krizine dikkati çekmek amacıyla dünyaca ünlü tablolara çorba atan "Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun)" adlı çevreci grup, "doğrudan eylemi" sona erdirerek artık tablolara çorba atmayacaklarını duyurdu.

İngiltere'deki çevreci grup artık ünlü tablolara çorba fırlatmayacak

Grup, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de yeni petrol ve doğal gaz ruhsatlarına son verilmesi yönündeki ilk taleplerinin hükümet politikası haline gelmesinin ardından doğrudan eylemi sona erdirme kararı alarak yeni yaklaşım benimsediklerini duyurdu.

Hükümetin bu kararının, grubu "yakın tarihin en başarılı sivil direniş kampanyalarından biri haline getirdiği" kaydedilen açıklamada, böylelikle, 4,4 milyar varilden fazla petrolü toprak altında tuttukları ve mahkemelerin yeni petrol ve doğal gaz ruhsatlarının hukuka aykırı olduğuna hükmettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Böylelikle, Van Gogh'a çorbanın, Stonehenge'e mısır nişastasının ve sokaklarda yavaş yürüyüşün sonu. Ancak, davaların, fişlemelerin, gözetimin, para cezalarının, şartlı tahliyenin ve yıllarca hapis yatmanın sonu değil." ifadesi kullanıldı.

Şirketlerin ve milyarderlerin, dünyanın dört bir yanındaki siyasi sistemleri yozlaştırdığı yorumunda bulunulan açıklamada, grubun farklı yaklaşıma ihtiyacı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Bu gerçekle yüzleşmek ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için yeni strateji oluşturuyoruz. Bir devrimden başka hiçbir şey bizi yaklaşan fırtınalardan koruyamaz." denildi.

Grup, son eylemini ise 26 Nisan'da Parlamento Meydanı'nda düzenleyeceğini bildirdi.

Aktivistler, Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlatmıştı

Ülkede "Just Stop Oil" grubunun iki üyesi, Ekim 2022'de başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla domates çorbası atmıştı.

Aktivistlerden 21 yaşındaki Phoebe Plummer, "Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa hayat mı?" diye bağırmıştı.

Grubun bir diğer protestosunda da iki aktivist, Kasım 2023'te Londra'daki National Gallery'de sergilenen "Rokeby Venus" adlı tablonun koruyucu camını acil çıkış çekiçleriyle kırmıştı.

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