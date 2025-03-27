ABD, "Hamas'a destek" nedeniyle bazı üniversitelerin yabancı öğrenci kabulünü engellemeyi planlıyor

Amerikan Axios haber portalının üst düzey Adalet ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, Amerikan üniversitelerinin yabancı öğrenci kabul işlemlerine sınırlama getirmeyi planlıyor.

ABD'li yetkililer, ABD'deki okullara başvuran öğrencilerin "Hamas'a destek verdiğinin" tespit edilmesi durumunda bu üniversitelerin yabancı öğrenci kabulünü engellemeyi amaçlıyor.

Trump yönetiminin bu planı, okullara öğrenci vizesine sahip kişileri kabul etmeleri için sertifika veren "Öğrenci ve Değişim Ziyaretçisi Programı"na dayanıyor.

Buna göre yetkililer, bir üniversite bünyesinde Hamas'a destek verdiğini iddia ettikleri öğrenci sayısını tespit ederek akabinde bu kurumların sertifikalarının iptal edilmesini planlıyor.

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, "Yabancı öğrencisi olan her kurum bir tür incelemeden geçecek. Bir yerde o kadar çok çürük elma olabilir ki bu durum okulun sertifikasının iptal edilmesine yol açabilir." değerlendirmesini yaptı.

Haberde, üniversitelerin öğrenci vizesi sahiplerinin kayıtlarını yasaklaması fikrinin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden öğrencilere odaklanan "Yakala ve (Vizesini) İptal Et" programından doğduğu belirtildi.

Yetkili, "Yakala ve İptal Et" uygulamasının başladığı günden bu yana üç hafta içinde 300'den fazla yabancı öğrencinin öğrenci vizesinin iptal edildiğini söyledi.

İftara gitmek için evinden çıktığı esnada gözaltına alınmıştı

Türkiye'de liseyi birincilikle bitirdikten sonra çift dalda üniversite eğitimini tamamlayan ve Fulbright burslusu olarak ABD'de doktorasına devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

ICE görevlilerinin, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kameraya yansımıştı.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.

Öztürk için endişelenen Türk arkadaşları, ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladıkları bilgisini paylaşmıştı.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasını, "medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği" olarak değerlendirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcünün AA'ya yaptığı açıklamada ise Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin, Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı bir dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Badar Han Suri de "Hamas propagandası ve antisemitizm" yaptığı iddiasıyla sınır dışı edilmek istenmiş ancak ABD'li Yargıç Patricia Tolliver Giles söz konusu kararı durdurmuştu.