İngiltere, tek kullanımlık elektronik sigaraları ülke genelinde yasaklıyor

Yeni yasalar kapsamında, tedarikçilere İngiltere genelindeki tüm tek kullanımlık elektronik sigara stoklarını 1 Haziran 2025 tarihine kadar tüketmeleri için süre tanınacak.

Ayrıca, hükümetin bu yasağın İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da da uygulanmasını beklediği bildirildi.

Son üç yıl içinde elektronik sigara kullanan çocuk sayısı üç katına çıktı. Verilere göre, 11 ila 15 yaş arası çocukların yüzde 9'u bu cihazları kullanıyor.

Sağlık Bakanı Andrew Gwynne, geçen yıl bu yaş grubundaki her dört çocuktan birinin elektronik sigara kullandığını belirterek, "Tek kullanımlık elektronik sigaralar, bugün çoğu çocuğun tercih ettiği ürünlerdir. Bu ürünleri yasaklayarak savunmasız gençlerin ellerine geçmesini önleyeceğiz" dedi.

E-sigara endüstrisi 2.8 milyar sterlin değerinde

Birleşik Krallık'taki e-sigara endüstrisinin yaklaşık 2.8 milyar sterlin değerinde olduğu ve tek kullanımlık elektronik sigaraların fiyatının marka ve modele göre 3-10 sterlin arasında değiştiği bildirildi.

Action on Smoking and Health (Ash) adlı hayır kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre, geçen yıl çocuklar arasında elektronik sigara deneme oranı yüzde 50 arttı. 11 ila 17 yaş arasındaki gençler arasında deneysel elektronik sigara kullanımı, 2022'de yüzde 7.7 iken 2023'te yüzde 11.6’ya yükseldi.

Hükümet, bu yasağın çevreye verilen zararı azaltma konusunda da önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Çevre Bakanı Mary Creagh, "Tek kullanımlık elektronik sigaralar değerli kaynakları israf ediyor ve şehirlerimizi kirletiyor. Bu yüzden tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklayarak, tek kullanımlık kültürü sona erdirme yolunda adım atıyoruz" dedi.

Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık’ta her hafta yedi milyondan fazla tek kullanımlık elektronik sigara satın alınıyor.

Bu rakam, 2022'de satın alınan miktarın iki katı. Ayrıca araştırmaya katılan vaper’ların yüzde 73'ü tek kullanımlık elektronik sigaralarını çöpe attıklarını belirtirken, 16-18 yaş grubundaki kullanıcıların yüzde 33'ü, bu cihazları eğitim veya iş yerlerinde çöpe attıklarını itiraf etti.

Birleşik Krallık’ta sigara kullanımını azaltmayı hedefleyen hükümet, dış mekanlarda sigara içmenin yasaklanması gibi bir dizi önlem üzerinde çalışıyor.

Ağustos ayında açıklama yapan muhalefet lideri Keir Starmer, hükümetin sigara içmenin engellenmesine yönelik kararlar alacağını ve bu kararların, Ulusal Sağlık Servisi üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladığını söyledi.