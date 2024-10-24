Avrupa ülkeleri TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

İrlanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "İrlanda bugün Türkiye'de meydana gelen ölümcül saldırıyı kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

"Fransa Türkiye'yle dayanışma içinde"

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da çok sayıda kişinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının kınandığı bildirildi.

Fransa'nın ölenlerin ailelerine başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, Fransa'nın Türkiye'yle dayanışma içinde olduğu ve terörle mücadelede ortaklarını ve Türkiye'yi desteklediği ifade edildi.

Arnavutluk

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da terör saldırısına ilişkin mesajında, "Arnavutluk, kardeş ve NATO müttefiki Türkiye'nin yanındadır. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin, masum vatandaşlarına korkakça düzenlenen bu saldırıdan çok daha güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, X hesabında, Ankara'daki terör saldırısı haberinden derin endişe duyduklarını belirterek "Sırbistan terörün her türünü kınıyor. Türk halkıyla dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik de sosyal medya hesabında, "Ankara'da sivillerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin taziye dileklerimi iletiyorum. Terör bütün ülkeler için bir tehlike ve buna karşı ortak direnç göstermeliyiz. Bu acı ve zor günlerde Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova

Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz da terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Gervalla-Schwarz, X'ten yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kosova, bu zorlu zamanlarda yakın dostu ve müttefiki Türkiye ile dayanışmasını bir kez daha teyit ediyor ve terörün her türlüsünü kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

Karadağ

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, X hesabından yaptığı açıklamada, Karadağ'ın Türkiye'nin yanında olduğunu ve Ankara'daki korkunç terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini sunduğunu belirtti.