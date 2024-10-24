Guterres'ten İsrail'e uluslararası hukuk hatırlatması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Gazze'nin kuzeyinde sivil halkın İsrail'in "kuşatması" nedeniyle acı çektiğini kaydeden Guterres, yaşam alanının giderek daraldığının altını çizdi.

Guterres, sivillerin korunması ve insani yardım alabilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Uluslararası insancıl hukuk bunu gerektirir." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu 18 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor. Bölgeyi kuşatan İsrail ordusu, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.