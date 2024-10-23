Açık 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.10.2024 22:31

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'in İran'a saldırmak üzere olduğunu iddia etti

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'in, "ABD'nin saldırıyı yumuşatması yönündeki baskısına rağmen" İran'a saldırmak üzere olduğunu öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'in İran'a saldırmak üzere olduğunu iddia etti

KAN'ın adını vermediği İsrailli yetkilerinin sözlerine dayandırılan haberinde, "İsrail'in İran'a olası bir saldırıya hazırlık aşamasında, İsrail tarihinin en gergin ve karmaşık zamanlarından birine tanık olduğu" ifade edildi.

“İsrail'in İran'a bir saldırı başlatmak üzere" olduğu belirtilen haberde, "ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırısına odaklandığı ve saldırının hafifletilmesi için baskı yaptığı" kaydedildi.

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bugün, askeri üsse gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülkesinin İran'a olası saldırısı hakkında açıklamalarda bulunarak, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." diye konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından başlayan Orta Doğu turu kapsamında dün ilk olarak İşgalci İsrail'e gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a geçmişti.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İşgalci İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı "yumuşatmasını" istediği iddia edilmişti.

Bu iddiaya ilişkin İsrail yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yanıtının "gerginliği artırmaması" uyarısında bulunmuştu.

ETİKETLER
İsrail İran
Sıradaki Haber
Rusya: Yabancı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi, nükleer güçlerin çatışmasına yol açacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:06
Suriye ve Irak'ta PKK hedefleri vuruluyor
00:01
Kurtulmuş: Terör, Türkiye topraklarında yer bulamayacak
23:24
SSB Başkanı Görgün: TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini iyi biliyoruz
22:24
İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı
21:16
Rusya: Yabancı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi, nükleer güçlerin çatışmasına yol açacak
21:41
İletişim Başkanı Altun: Terörle mücadelemiz kesintisiz sürecek
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Hırsız karga arabanın anahtarını çaldı, esnaf peşinden böyle koştu
Hırsız karga arabanın anahtarını çaldı, esnaf peşinden böyle koştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ