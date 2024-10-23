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Dünya
AA 23.10.2024 21:15

Rusya: Yabancı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi, nükleer güçlerin çatışmasına yol açacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yabancı askeri birliklerin Ukrayna’ya gönderilmesinin, nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına yol açacağını belirterek, "Bu felaketle sonuçlanacak." dedi.

Rusya: Yabancı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi, nükleer güçlerin çatışmasına yol açacak
[Fotograf: AA]

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun "Ukrayna'da nükleer olmayan caydırıcı güçlerin konuşlandırılması konusuna ilgi gösterilmesi gerektiği" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zaharova, bu konuyu başka Batılı yetkililerin de dile getirdiğine dikkati çekti.

Zaharova, "Ukrayna’ya yabancı askeri birliklerin gönderilmesi, nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına yol açacak. Bu felaketle sonuçlanacak. Avrupa’da birçok ülke, Fransa’nın bu teklifine destek vermedi. Rusya’yı engelleme ve stratejik yenilgiye uğratma girişimlerinin Fransa için kötü sonuçlandığını hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Kiev'in NATO'ya davet edilmesi ne şimdi ne de gelecekte Rusya ile müzakere konusu olamaz." dedi.

Mariya Zaharova, bu konunun Ukrayna’daki savaşın nedenlerinden biri olduğunu dile getirdi.

"ABD ve Japonya'nın tatbikatı, Asya Pasifik'te gerginliği artırıyor"

ABD ile Japonya'nın düzenlediği "Keen Sword" ortak askeri tatbikatına değinen Zaharova, bunu dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Buna benzer tatbikatlar, Asya Pasifik bölgesindeki gerginlik seviyesini artırıyor. Bu, Rusya ile Çin'i çevreleme girişimi unsuru." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Rusya'nın buna karşılık vermek için yeterince askeri ve siyasi araçlara sahip olduğunun altını çizdi.

Polonya'nın, Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğunu kapatma yönündeki kararını da değerlendiren Zaharova, bunun "düşmanca" adım olduğunu ve buna karşılık vereceklerini vurguladı.

Sözcü Zaharova, bugün Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesine siber saldırı düzenlendiğini ve bunun dışardan yapıldığını söyledi.

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