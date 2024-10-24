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Dünya
AA 24.10.2024 01:16

İngiltere: NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı karşısında dehşete düştüğünü belirterek, "NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere: NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X'ten yaptığı paylaşımda, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Başbakan Starmer, "NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz. Düşüncelerimiz, kurbanların aileleri ve saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerine yer verdi.

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