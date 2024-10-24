Hayvanat bahçesinde salgın: 12'nci maymun öldü

Ölen maymun, De Brazza türü bir maymun olup, ilk sekiz ölümün rapor edildiği 13 Ekim’den bu yana izole edilmişti.

Yapılan otopsilerde, maymunların ölümüne sebep olan büyük miktarda septik bakteri tespit edildi.

Yetkililer, bu bakterinin büyük olasılıkla maymunların kafeslerinin yakınındaki kirlenmiş topraktan kaynaklandığını belirtti.

Hong Kong Kültür, Spor ve Turizm Sekreteri, yerel medya kuruluşu RTHK'ye yaptığı açıklamada, kafeslerin yakınında toprak kazısı yapan işçilerin, ayakkabılarıyla kirlenmiş toprağı taşıdıklarını ifade etti.

City University of Hong Kong'da görevli veteriner epidemiyolog Dirk Pfeiffer, enfeksiyonun insanlara yayılma riskinin oldukça düşük olduğunu belirtti.

Pfeiffer, Asya’da toprak kaynaklı bulaşmaların genellikle az rapor edildiğini, ancak böylesi toplu ölümlerin esaret altında tutulan hayvan popülasyonlarında endişe verici olduğunu söyledi.

Toprakta yaşayan bir bakteri türünden kaynaklanıyor

Daha önce ölen 11 maymun arasında kritik tehlike altında bulunan pamuk başlı tamarinler, beyaz yüzlü sakiler, ortak sincap maymunları ve başka bir De Brazza maymunu bulunuyordu.

Yetkililer, ölümlerin melioidoz adı verilen bir enfeksiyon hastalığından kaynaklandığını açıkladı. Bu hastalık, kirlenmiş toprak, hava veya su ile temas yoluyla yayılabiliyor ve Burkholderia pseudomallei adı verilen, toprakta yaşayan bir bakteri türünden kaynaklanıyor.

Son olarak Salı günü ölen maymunun organ dokularında da benzer lezyonlar görüldüğü belirtildi. Yetkililer, hayvanat bahçesindeki kalan 78 memelinin sağlık durumunun “normal” olduğunu açıklarken, memeliler bölümünün 14 Ekim’den bu yana dezenfeksiyon ve temizlik amacıyla kapalı tutulduğunu bildirdi.

Hong Kong Zooloji ve Botanik Bahçesi, şehrin en eski parkı olup, 14 dönümlük bir alanı kaplıyor. Hayvan hakları grubu PETA ise, zoonotik hastalıkların, özellikle hayvanlardan insanlara bulaşabilen maymun çiçeği gibi hastalıkların yayılma riski konusunda endişelerini dile getirdi.

PETA'nın kampanya yöneticisi Abigail Forsyth, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Hayvanların duygusal ve fiziksel sağlıklarını korumanın ve daha fazla ölüm ile zoonotik hastalıkların yayılmasını önlemenin tek yolu, onları 'eğlence' amacıyla hapsetmeyi bırakmak ve doğal yaşam alanlarını korumaya odaklanmaktır" dedi.

Hong Kong’da melioidoz hastalığına dair ilk rapor, 1970'lerin ortalarına kadar uzanıyor. O dönemde Ocean Park adlı tematik parkta 24 yunus ani şekilde bu hastalıktan ölmüştü.