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Dünya
AA 24.10.2024 06:07

İsrail, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının Beyrut'taki ofisini vurdu

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenledikleri hava saldırısında Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisi hedef alındı.

İsrail, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının Beyrut'taki ofisini vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve çevresine 10 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, hava saldırılarının 4'ünde El-Leyleki bölgesinin yakınındaki sivil konut bloklarının hedef alınarak tamamen yıkıldığı, burada yangın çıktığı bildirildi.

NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Al-Mayadeen kanalının Dahiye yakınlarındaki El-Cenah bölgesinde bulunan bir binadaki ofisini 2 füzeyle hedef aldığı ifade edildi.

Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı ve yangın çıktığı kaydedilen haberde, televizyon kanalı yönetiminin saldırıdan önce ofisi boşalttığı aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesi ve çevresindeki farklı yerlere de hava saldırıları düzenlediği belirtilirken, saldırılarda ölen ve yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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