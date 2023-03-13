Londra polisinin açıklamasına göre olay, 27 Şubat günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Saldırgan, benzin olduğu düşünülen bir sıvıyı adamın üzerine dökerek çakmakla yaktı.

Polis, saldırganın görüntülerini paylaşayarak arama çalışmaları için destek talep etti.

Dedektifler, saldırıdan önce hem saldırganın hem de kurbanın Ealing'deki Singapur Yolu üzerindeki Batı Londra İslam Merkezi'nden ayrılırken görüldüğünü ve yaklaşık beş dakika sohbet ettiğini açıkladı.

Sohbetin ardından saldırgan, 82 yaşındaki adamı ateşe verdi.

Yaşlı adamın yüzünde ve kollarında ciddi yanıklar oluştu ve hastaneye kaldırıldı.

Dedektif Çavuş Steven Constable, şüpheliyi tanıyan herkesi polise başvurmaya çağırdı.