Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 08:29Son Güncelleme: Kaynak: RT
ABD'nin Rusya'ya ihracatı 30 yılın en düşük seviyesinde
[Fotograf: Reuters]
ABD mallarının Rusya'ya ihracatı, Ocak 2023'te 44,6 milyon dolar ile son 30 yıldaki en düşük seviyeyi gördü.
Washington'un Moskova'ya yönelik yaptırımlarıyla, iki ülke arasındaki ticaret hacmi küçülüyor.
ABD Ekonomik Analiz Bürosu'ndan edinilen verilere göre, ABD'nin Rusya'ya ihracatı Ocak 2023'te 44,6 milyon dolara kadar geriledi. Bu, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Ocak 1992'de kayda geçen 1,3 milyon dolar seviyesinin ardından kayda geçen düşük seviye oldu.
ABD'nin ocak ayında Rusya'dan yaptığı ithalat ise 508.6 milyon dolar oldu. Önceki senenin aynı ayında bu rakam 1,96 milyar dolardı.
Etiketler: ABD Ekonomisi ABD Rusya
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