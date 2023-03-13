Washington'un Moskova'ya yönelik yaptırımlarıyla, iki ülke arasındaki ticaret hacmi küçülüyor.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'ndan edinilen verilere göre, ABD'nin Rusya'ya ihracatı Ocak 2023'te 44,6 milyon dolara kadar geriledi. Bu, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Ocak 1992'de kayda geçen 1,3 milyon dolar seviyesinin ardından kayda geçen düşük seviye oldu.

ABD'nin ocak ayında Rusya'dan yaptığı ithalat ise 508.6 milyon dolar oldu. Önceki senenin aynı ayında bu rakam 1,96 milyar dolardı.