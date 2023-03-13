Teksas Kamu Güvenliği Departmanı (DPS), uyuşturucu kartelleri kaynaklı şiddet olaylarının Meksika'ya geçen herkes için önemli bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.

DPS yöneticisi Steven McCraw, bu ülkedeki olaylara ve kartellerin faaliyetlerine dikkat çekerek "İnsanları bu dönemde Meksika'ya seyahatten kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu uyarı, geçen hafta sınırı geçtikten kısa bir süre sonra 4 ABD'linin kaçırılmasının ardından geldi. Bu kişilerden 2'si öldürülmüş, 2'si ise yara almadan serbest kalmıştı.

Bir pazarda kıyafet satmak için Meksika'ya giden 3 ABD'li kadının da 2 haftayı aşkın süredir kayıp olduğu biliniyor.