Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 08:55Son Güncelleme: Kaynak: BBC
ABD vatandaşlarına uyarı: Meksika bahar tatili için çok tehlikeli
[Fotograf: Reuters]
ABD'nin Teksas eyaletinde yetkililer, Amerikan vatandaşlarına güvenlik nedeniyle bahar tatilinde Meksika'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
Teksas Kamu Güvenliği Departmanı (DPS), uyuşturucu kartelleri kaynaklı şiddet olaylarının Meksika'ya geçen herkes için önemli bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.
DPS yöneticisi Steven McCraw, bu ülkedeki olaylara ve kartellerin faaliyetlerine dikkat çekerek "İnsanları bu dönemde Meksika'ya seyahatten kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.
Söz konusu uyarı, geçen hafta sınırı geçtikten kısa bir süre sonra 4 ABD'linin kaçırılmasının ardından geldi. Bu kişilerden 2'si öldürülmüş, 2'si ise yara almadan serbest kalmıştı.
Bir pazarda kıyafet satmak için Meksika'ya giden 3 ABD'li kadının da 2 haftayı aşkın süredir kayıp olduğu biliniyor.
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