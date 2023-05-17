Parçalı Bulutlu 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2023 14:50

İngiltere, iş gücü açığı olan sektörler için göçmenlik kurallarını hafifletmeyi planlıyor

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, iş gücü açığı olan bazı sektörler için göçmenlik kurallarının kısa vadeli olacak şekilde hafifletilebileceğini ve bu konuda "pragmatik" olacaklarını söyledi.

İngiltere, iş gücü açığı olan sektörler için göçmenlik kurallarını hafifletmeyi planlıyor
[Fotograf: Reuters]

Hunt, İngiliz Ticaret Odaları Yıllık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, göçmen konusunun Brexit anlaşmasında ana faktör olduğunu vurguladı.

Hunt, "Bu, ekonomi modelimizi sınırsız ve düşük vasıflı göçmenlerden yüksek vasıflı ve maaşlı bir ekonomiye dönüştürmek için bir karardı." dedi.

İngiltere'deki işletmelerin ülkedeki istihdam potansiyelini değerlendirirken göçmenlerin, iş gücünde hala rol oynayabileceğini aktaran Hunt, şunları kaydetti:

"Her zaman pragmatik olacağız. Örneğin, bakım evlerini iş gücü kısıtının yaşandığı sektörler listesine aldık, aynı şekilde inşaat sektörünün bazı alanlarını da... Diğer sektörlerle de görüşmeye devam ediyoruz. İş gücü açığının olduğu sektörlerde göçmenlik kurallarını kısa vadeli olacak şekilde hafifletebiliriz. Ülkedeki büyük potansiyelimizi kullanırken, zorlukların yaşandığı sektörlerde göçmenlik kriterleriyle ilgili mantıklı ve pragmatik olacağız."

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından birçok AB vatandaşının ülkelerine geri dönmesiyle İngiltere'de ana sektörlerde iş gücü açığı oluşmaya başlamıştı. Hükümet, diğer yandan ülkeye göçün kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını hedefliyor.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Anket: Suudi Arabistanlıların yüzde 18'i İsrail ile ilişkilere sıcak bakıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
İsrail, Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 459 aileyi evsiz bıraktı
14:54
İsrail Doğu Kudüs'te 50 Filistinlinin yaşadığı binayı yıktı
14:49
Konut Fiyat Endeksi martta arttı
14:50
Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık lisesine Özdemir Bayraktar'ın adı verilecek
14:48
Anket: Suudi Arabistanlıların yüzde 18'i İsrail ile ilişkilere sıcak bakıyor
14:44
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Van'da yıllar önce boşaltılan bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu
Van'da yıllar önce boşaltılan bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu
FOTO FOKUS
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ