Parçalı Bulutlu 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2023 14:26

Avustralya'da 12,5 yıllık mahkumiyet sonrası aklanan kişiye 1,6 milyon dolar tazminat

Avustralya'da hamile sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla 12,5 yıl hapis yatıp aklanan kişiye 1,6 milyon dolar tazminat ödenecek.

Avustralya'da 12,5 yıllık mahkumiyet sonrası aklanan kişiye 1,6 milyon dolar tazminat

ABC News'in haberine göre, Scott Austic, hamile sevgilisi Stacey Thorne'un öldürülmesine ilişkin davadan aklandı.

Batı Avustralya Devlet Bakanı John Quigley, Austic'in 8,5 milyon dolar tazminat talebinde bulunduğu ancak 1,6 milyon dolar ödenmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Hükümet, ayrıca, 1,6 milyon doların yanı sıra Austic'e avukatlık ücretleri için de ödemeler yapılacağı bilgisini paylaştı.

Austic'in avukatı Clint Hampson ise müvekkilinin tazminat miktarı nedeniyle düş kırıklığına uğradığını kaydetti.

Scott Austic'in çocuğuna hamile olan Thorne, Batı Avustralya eyaletine bağlı Boddington bölgesinde 2007'de bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cinayete ilişkin davada Austic, sevgilisini öldürmek suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve davaya yapılan ilk itiraz başvurusu reddedilmişti.

Austic, 2020'de Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusunda bulunmuş ve mahkeme, Austic aleyhine delil oluşturulduğu gerekçesiyle yeniden yargılanma süreci başlatmıştı.

Yeniden yargılamadaki davada, mahkeme, Thorne cinayetinde kullanılan bıçağın otlak alana "başka biri tarafından" yerleştirildiğini tespit ederek Austic'i suçsuz bulmuştu.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Polonya: Ukrayna'ya vermek için yeterli sayıda F-16 uçağımız yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
İsrail, Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 459 aileyi evsiz bıraktı
14:54
İsrail Doğu Kudüs'te 50 Filistinlinin yaşadığı binayı yıktı
14:52
İngiltere, iş gücü açığı olan sektörler için göçmenlik kurallarını hafifletmeyi planlıyor
14:49
Konut Fiyat Endeksi martta arttı
14:50
Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık lisesine Özdemir Bayraktar'ın adı verilecek
14:48
Anket: Suudi Arabistanlıların yüzde 18'i İsrail ile ilişkilere sıcak bakıyor
Van'da yıllar önce boşaltılan bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu
Van'da yıllar önce boşaltılan bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu
FOTO FOKUS
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ