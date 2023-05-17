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Dünya
AA 17.05.2023 14:04

ABD, 6 bin kişinin zehirlenmesine yol açan Hawaii'deki yakıt tanklarını boşaltacak

ABD ordusu, geçen yıl yaşanan sızıntı sebebiyle 6 bin kişinin zehirlenmesine yol açan Hawaii'deki jet yakıt tanklarını boşaltma çalışmalarının ekim ayında başlayacağını bildirdi.

ABD, 6 bin kişinin zehirlenmesine yol açan Hawaii'deki yakıt tanklarını boşaltacak

ABD ordusu tarafından yayımlanan basın açıklamasında, Hawaii eyaletinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tanklardaki yakıtın büyük bölümünün boşaltılması çalışmalarının Ekim 2023 ile Ocak 2024 arasında tamamlanacağı belirtildi.

Yakıtın 394 milyon litrelik kısmının boşaltım planlarının ABD Çevre Koruma Dairesine sunulduğu kaydedilen açıklamada, tanklarda kalacak yaklaşık 1,5 milyon tonluk yakıt için planlamanın ayrıca sunulacağı ifade edildi.

Hawaii Çevresel Sağlık Dairesi Başkan Yardımcısı Kathleen Ho, ordunun başvurusundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bize sunulan bu planı, çevre için daha fazla risk oluşturmadan güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için dikkatlice gözden geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Halihazırda Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan Hawaii'deki 20 depodan 13'ünün yarım kapasiteyle kullanıldığı belirtiliyor.

Geçen yıl tanklarda meydana gelen sızıntı üzerine, Hawaii'nin Pearl Harbor bölgesindeki içme suyuna petrol karışması nedeniyle yaklaşık 6 bin kişinin zehirlendiği açıklanmıştı.

ABD Donanmasının yürüttüğü soruşturmada, sızıntı öncesi tesislerde bir dizi hata silsilesi, kayıtsızlık ve sorumsuzluk tespiti yapılmıştı.

Olay sonrası, Hawaii eyaletinin Sağlık Müdürlüğü, tankların boşaltılması yönündeki Valilik emrini onaylamıştı.

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