Almanya'da Sabah gazetesine baskın: 2 Türk gazeteci gözaltına alındı

Sabah gazetesi kaynaklarından alınan bilgiye göre Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu.

Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı devrede

İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.

Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi.

Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Fahrettin Altun'dan tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Altun, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

"Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın, Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyorum.

Almanya’da terör örgütü FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak göz altına alınması ve ekipmanlarına el koyulması, çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesidir.

Almanya’nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz.

FETÖ’cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdan geri dönmeye, terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir iş birliği yapmaya ve göz altına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz."

Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın, Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyorum.



Almanya’da terör örgütü FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 17, 2023

Ömer Çelik'ten Almanya'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Sabah gazetesine baskın yapılmasına ve Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi:

"Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir…

Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ’cülerin şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyoruz.

FETÖ’cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya’nın dikkate alması gereken budur…"

Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir…

Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ’cülerin şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyoruz.

FETÖ’cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler.… — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 17, 2023



