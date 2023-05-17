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Gündem
TRT Haber 17.05.2023 15:41

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Alman polisinin Türk basın mensuplarını gözaltına alması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.

Almanya'da Sabah gazetesine baskın: 2 Türk gazeteci gözaltına alındı
Almanya'da Sabah gazetesine baskın: 2 Türk gazeteci gözaltına alındı

Bakanlığın konuya ilişkin yazılı açıklamada şunlar kaydedildi; 

Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün (17 Mayıs) gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz.

Terör örgütü FETÖ’nün Almanya’daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz.

"Çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır"

Başarıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ilk turu ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen ardından, Alman makamlarının sözkonusu basın mensuplarını, ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Konuya ilişkin olarak Almanya’da gerekli girişimler yapılmış olup, güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de iletilmektedir.

Serbest bırakıldılar

Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Frankfurt'taki Avrupa ofisinde arama yaptı. İki gazetecinin bilgisayarlarına ve telefonlarına el konuldu. Gazetecilerin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve Berlin Büyükelçiliği devreye girdi.

İsmail Erel ve Cemil Albay bir süre sonra serbest bırakıldı. Baskının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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