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Gündem
TRT Haber 17.05.2023 14:41

Charlie Hebdo'ya tepki yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Fransız Charlie Hebdo dergisine Ankara'dan sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dergiyi kınadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da derginin Türk milletine hareket olduğunu vurguladı.

Charlie Hebdo'ya tepki yağdı

Fransız Charlie Hebdo dergisi 14 Mayıs seçim sonuçları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Derginin yayınladığı karikatüre Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dergiyi şiddetle kınadığını vurguladı.

"Bu zihniyete gereken cevabı aziz milletimiz 28 Mayıs'ta bir kez daha net bir şekilde verecektir" dedi.


 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Charlie Hebdo dergisinin Türk Milleti'ne hakaret etmeye devam ettiğini belirtti.
"İbretlik olan Türk Milleti'nin özgür iradesini alt edemeyenlerin kadere bel bağlamalarıdır" ifadesini kullandı.


 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Fransız Charlie Hebdo dergisini kınadı.

"Düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz" paylaşımında bulundu.


 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Fransız dergisini 'paçavra' olarak nitelendirdi.

Kalın, Türk milletinin en güzel cevabı daha gür bir sesle 28 Mayıs'ta vereceğini söyledi.


 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Charlie Hebdo'nun nefret suçları bülteni olduğunun altını çizdi.

"Avrupa'nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz" dedi.


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Fuat Oktay İbrahim Kalın Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Çelik
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