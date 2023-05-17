Charlie Hebdo'ya tepki yağdı

Fransız Charlie Hebdo dergisi 14 Mayıs seçim sonuçları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Derginin yayınladığı karikatüre Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dergiyi şiddetle kınadığını vurguladı.

"Bu zihniyete gereken cevabı aziz milletimiz 28 Mayıs'ta bir kez daha net bir şekilde verecektir" dedi.

İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs’ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz.



Bu… — Fuat Oktay (@fuatoktay) May 17, 2023

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Charlie Hebdo dergisinin Türk Milleti'ne hakaret etmeye devam ettiğini belirtti.

"İbretlik olan Türk Milleti'nin özgür iradesini alt edemeyenlerin kadere bel bağlamalarıdır" ifadesini kullandı.

İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo Türk Milleti’ne hakaret etmeye devam ediyor.



Unutmayalım! Kötülüğe methiye düzenler, her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar.



Asıl ibretlik olan, Türk Milleti’nin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin… — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 17, 2023

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Fransız Charlie Hebdo dergisini kınadı.

"Düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz" paylaşımında bulundu.

Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.



Anlaşılan o ki… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 17, 2023

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Fransız dergisini 'paçavra' olarak nitelendirdi.

Kalın, Türk milletinin en güzel cevabı daha gür bir sesle 28 Mayıs'ta vereceğini söyledi.

Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız.



Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir.



Merak etme CH.



Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.



???????????????????????? — İbrahim Kalın (@ikalin1) May 17, 2023

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Charlie Hebdo'nun nefret suçları bülteni olduğunun altını çizdi.

"Avrupa'nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz" dedi.